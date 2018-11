Udsigtsrampe giver trafikkaos i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Da Frederikshavn for et par måneder siden fyldte 200 år, blev den nye udsigtsplatform på Pikkerbakken indviet.

Platformen rager flere meter ud over bakkens kant, og den har fra starten været en succes.

Men succes har det ind i mellem med at bide sig selv i halen.

Den nye attraktion har medført problemer med biler og trafik, ganske enkelt fordi rampen er blevet så populær.

Teknisk udvalg har sagen på dagordenen i næste uge, og i stedet for at komme med nøglefærdige løsninger, ønsker Frederikshavn Kommune at inddrage borgerne.

- Vi vil præsentere forskellige løsninger, som så skal diskuteres offentligt, siger formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S).

Hele processen med at inddrage borgerne vil foregå henover vinteren 2018-2019, og politikerne vil blive præsenteret for de trafikale løsninger til foråret.