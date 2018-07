Udskældt britisk brexit-fortaler lufter tilbagekomst

Oven på Storbritanniens premierminister Theresa Mays præsentation af sin regerings vision for brexit og to ministres efterfølgende afgang fra regeringen varsler Nigel Farage, tidligere leder af det nationalistiske parti Ukip, sin mulige tilbagekomst til britisk politik.

Det sker på det sociale medie Twitter. Han er svært utilfreds med den plan, Theresa May og det konservative parti har præsenteret.

- Jeg har aldrig ønsket en karriere i politik. Det eneste, jeg har ønsket, er at stoppe det land, jeg elsker, fra at blive suget længere ind i en politisk og økonomisk union, som de fleste af mine landsmænd finder unaturlig.

- Hvis artikel 50 (udmeldingsprocessen, red.) bliver stoppet eller udsat, vil jeg ikke have andet valg end at genoptage min kampagne i Storbritannien.

- Det har jeg aldrig troet, jeg skulle sige igen, men regeringens svigt giver mig intet andet valg. Det seneste brexit-forræderi må omgøres, skriver Nigel Farage.

Han skriver videre, at den nuværende Ukip-leders periode udløber i marts 2019, og at han vil overveje at stille op.

Ukip, eller UK Independence Party, er et stærkt indvandrerkritisk parti, der var med til politisk at presse daværende premierminister David Cameron til at udskrive valget om medlemskabet af EU.

Under valgkampen var Nigel Farage meget aktiv. Da resultatet stod klart, blev han dog stærkt kritiseret for ikke at deltage i arbejdet for at gennemføre brexit efter det valg, han havde anbefalet.

Han blev også kritiseret for ingen reelle forslag at have til, hvordan brexit skulle gennemføres. Han kritiserede i stedet regeringen, der havde kæmpet for at holde Storbritannien i EU, for ikke at have en plan for udtrædelsen.

Nigel Farage valgte få uger efter valget at træde tilbage som leder for Ukip og fra politisk arbejde i Storbritannien.

Han er også kritiseret for, at han fortsat blev siddende i EU-Parlamentet, hvor han har siddet siden 1999.

- Jeg er overrasket over, at du er her. Du kæmpede for brexit. Briterne har stemt for brexit. Hvorfor er du her?, sagde formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker, da Farage vendte tilbage.

Leder af den liberale gruppe i EU-Parlamentet Guy Verhofstadt sagde i samme debat til Nigel Farage:

- Lad os se positivt på tingene. Vi bliver endeligt af med det største spild i EU's budget, din løn, som vi har betalt i 17 år.

Nigel Farages periode i EU-Parlamentet udløber i 2019.

