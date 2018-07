Udskældt Liverpool-målmand gøres til grin efter nyt drop

FODBOLD: Loris Karius har næppe haft en god sommer, hvad angår fodbold.

Liverpools tyske målmand fik mere eller mindre skylden for klubbens 1-3-nederlag til Real Madrid i Champions League-finalen i slutningen af maj, efter to store fejl fra hans side førte til spanske scoringer.

Efter kampen kom det så frem, at Karius havde pådraget sig en hjernerystelse under finalen efter et sammenstød med Real Madrids forsvarsspiller Sergio Ramos.

Tirsdag gjorde 25-årige Karius sig igen bemærket på en uheldig måde, da Liverpool spillede en træningskamp mod Tranmere fra den fjerdebedste engelske række.

Her kunne Karius ikke holde fast i bolden efter et frispark, der ellers blev sparket lige på den tyske målmand.

Den manglende evne til at gribe førte til, at bolden røg ud i feltet igen, hvor Tranmeres Jonny Smith var hurtig til at prikke bolden forbi den famlende målmand.

Billeder af episoden har siden gået sin gang på sociale medier, hvor Karius hænges ud for sin fejl.

Tyskeren får dog støtte af Liverpool-træner Jürgen Klopp.

- Ingen kan lide det mål, men hvis vi snakker om den slags, så var det andet mål, Tranmere scorede, James Milners skyld.

- To gode fodboldspillere laver fejl, men der snakkes kun om den ene. Vi kan ikke gøre det til en historie, hver gang der laves en fejl. Lad os komme videre og få det bedste ud af situationen, siger Klopp til den britiske avis The Guardian.

Loris Karius kom til Liverpool i 2016 fra den tyske klub Mainz.

/ritzau/