AALBORG: Et enigt skoleudvalg i Aalborg valgte mandag at skrotte forslaget om at de enkelte distriktsskoler selv skal betale, hvis de sender et barn videre til specialundervisning eller tilbud udenfor skolen.

Modellen er blevet mødt af skarpe protester fra forældre, skoler, lærere og andre, som frygter konsekvenserne. Både for de børn med ADHD, autisme og andre udfordringer, som måske ikke får det rette tilbud - men også for børn i de almindelige skoleklasser.

Og de protester har udvalget ifølge rådmand Tina French Nielsen (V) valgt at lytte til. Så nu vil skoleudvalget foreløbig se tiden an, indbyde til dialog og tage sagen op igen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Baggrunden for det udskældte forslag var blandt andet et ønske om at bremse op for kommunens stigende udgifter til specialundervisning, og derfor vil der fortsat også blive holdt øje med udviklingen.

- Lige nu er jeg bare så glad, fortæller Marlene Qvist Simoni fra gruppen af Forældre til børn med særlige behov.

- Det er det her, vi har kæmpet for, og derfor er vi også glade for, at politikerne langt om længe har lyttet.