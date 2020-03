Udskudt EM flytter slutrunder for U21 og kvinder

NYON:Grundet udskydelsen af EM 2020 bliver mændenes U21-EM og kvindernes EM-slutrunde næste år udskudt, meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på Twitter.

Der er endnu ikke sat nye datoer.

Tirsdag meddelte Uefa, at sommerens EM-slutrunde, hvor København var blandt værtsbyerne, bliver udskudt til sommeren 2021 på grund af udbruddet af coronavirus.

Det kommer til at foregå fra 11. juni til 11. juli næste år og kommer til at kollidere med kvindernes EM-slutrunde og mændenes U21-slutrunde, som altså nu må finde nye datoer.

Kvindernes EM-slutrunde i England skulle være spillet fra 7. juli til 1. august 2021, mens U21-mændene skulle have været i aktion mellem 9. og 26. juni i Slovenien og Ungarn.

Hvorvidt de to slutrunder rykkes et år eller blot nogle uger, står hen i det uvisse. I forhold til U21-EM kan en flytning til 2022 få betydning for, hvilke spillere der må deltage som følge af aldersgrænsen.

Igen er det spørgsmål, der endnu mangler at blive besvaret af Uefa.

Kvalifikationerne til både kvindernes EM og U21-EM for mændene er i gang, men er som næsten alt andet sport sat i bero på grund af coronavirus.

Også Nations League-finalerne i 2021, som skulle afvikles fra 2. til 6. juni, vil blive flyttet som følge af ændringerne.

Med flytningen af EM 2020 er det også uvist, om de 12 planlagte værtslande fortsat kan afholde kampene som planlagt.

Efter Uefas udmelding tirsdag om EM-udsættelsen lød det fra Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, at man endnu ikke vidste, om Danmark fortsat kunne være vært for Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale.

/ritzau/