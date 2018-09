Udspil: To milliarder kan løse mangel på tømrere og sosu'ere

Hvis manglen på tømrere, sosu'ere, frisører og andre faglærte skal løses, må regeringen sløjfe planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne og i stedet sende flere penge afsted.

Sådan lyder det i et fælles udspil fra de to store organisationer LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der repræsenterer henholdsvis lønmodtagere og virksomheder.

Duoen foreslår, at der de næste fire år bliver afsat yderligere 500 millioner kroner årligt til erhvervsuddannelserne.

- Vi er nødt til at stoppe de hårde besparelser, som har været på området i flere år.

- Regeringens politik står i skærende kontrast til virkelighedens verden, hvor der fortsat er et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne, siger Lizette Risgaard, der er formand for LO.

Prognoser peger på, at der vil mangle 60-70.000 faglærte i 2025.

En del af de to milliarder kroner skal findes ved, at regeringen dropper de planlagte besparelser via det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det pålægger uddannelser at spare to procent om året.

- Virksomhederne har behov for dygtige, veluddannede unge inden for en lang række erhvervsuddannelser.

- Det kræver erhvervsuddannelser med en bedre økonomi, højere kvalitet og et bedre image, siger Jacob Holbraad, der er direktør for Dansk Arbejdsgiverforening.

Siden Folketinget i 2014 reformerede erhvervsuddannelserne og blandt andet indførte et adgangskrav på karakteren 2 i dansk og matematik, er søgningen mod erhvervsskolerne faldet.

Regeringen har et mål om, at mindst 25 procent af en årgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Men det bliver ifølge de seneste analyser næppe nået. I år søgte 19 procent ind.

Ud over de to milliarder kroner foreslår LO og DA, at alle unge under 18 skal have en mulighed for at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Det er ikke et opgør med karakterkravene, men unge uden de nødvendige karakterer skal have bedre mulighed for supplerende undervisning.

Derudover skal 10. klasse gentænkes, og forslaget er at rykke linjen ud af folkeskolen og over på erhvervsskolerne.

VLAK-regeringens forslag til finansloven for 2019 indeholder omprioriteringsbidraget, og dermed har erhvervsskolerne udsigt til færre penge næste år.

Regeringen har varslet et nyt udspil for erhvervsuddannelser 13. september, men har dog ikke på forhånd afsløret noget om økonomien i forslaget.

/ritzau/