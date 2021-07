Uefa åbner sager mod England efter sejren over Danmark

LONDON:Et grønt laserlys ramte Danmarks målmand, Kasper Schmeichel, i ansigtet i forbindelse med Englands straffespark i den forlængede spilletid af EM-semifinalen onsdag.

Laserlyset så ikke ud til at genere Schmeichel, som reddede Harry Kanes første forsøg, men ikke kunne gøre noget ved returen, hvorfor England vandt 2-1 og spiller EM-finale mod Italien søndag.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har torsdag middag åbnet tre sager mod England efter kampen.

Dels er England sigtet for brug af laserpen, og derudover også for de engelske fans' buhråb under den danske nationalsang.

Tredje og sidste sigtelse er for brug af pyroteknik.

Ifølge den danske forsvarspiller Jannik Vestergaard var laserlyset også til stede tidligere i kampen, og Pierre-Emile Højbjerg havde gjort dommeren opmærksom det.

- Det var der allerede i første halvleg. Der var flere ting, som ikke var fair fra tilskuerne, men når der er meget på spil, er alle midler tydeligvis tilladte.

- Jeg så det ikke ved straffesparket, men jeg lagde mærke til det i første halvleg og så også, at Pierre gjorde dommeren opmærksom på det i løbet af anden halvleg, siger Jannik Vestergaard.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har tidligere uddelt bøder til klubber for fans' brug af laserlys i forbindelse med kampe i Champions League.

Blandt andet Napoli har tidligere fået en bøde på cirka 60.000 kroner for forseelsen.

