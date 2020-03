Uefa afbooker landsholdets EM-hotel i Helsingør

FODBOLD:Sommerens EM-slutrunde i fodbold bliver næppe spillet som planlagt i juni og juli.

Det er der kommet endnu en indikation på tirsdag formiddag, inden der tirsdag eftermiddag er krisemøde i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Uefa har nemlig annulleret den booking, som forbundet har foretaget på vegne af det danske fodboldlandshold, der før og under EM skulle være indlogeret på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

I en mail til Helsingør Dagblad bekræfter hoteldirektør Michael Lauritsen, at bookingen er annulleret.

- Det er korrekt, vi har i går modtaget en annullering fra Uefa på det danske landshold, skriver han.

Fodboldlandsholdet er altid samlet på hotellet forud for landskampe på Sjælland. I juni skulle Danmark have spillet to EM-opvarmningskampe i Brøndby efterfulgt af tre EM-gruppekampe i Parken, men det ser altså ud til at gå i vasken.

Mandag aften kom der en anden kraftig indikation på, at sommerens slutrunde ikke kommer til at foregå som planlagt efter udbruddet af coronavirus.

Her bekræftede direktøren for CPH Hotel i DGI Byen over for B.T., at Uefa allerede i sidste uge havde annulleret sin booking på hotellet i det centrale København.

Bookingen var ellers foretaget af Uefa flere år i forvejen.

København er en af de 12 værtsbyer for EM 2020, ifølge den oprindelige plan spilles der fire kampe i København.

Det er endnu ikke officielt bekræftet af Uefa, hvad der kommer til at ske med EM-slutrunden, men der forventes at komme afklaring på tirsdagens krisemøde i Uefa.

Flere internationale medier har erfaret, at Uefa arbejder med muligheden for at rykke turneringen til november-december eller til næste sommer.

En flytning af EM vil blive taget godt imod i en masse nationale fodboldligaer, da de fleste af dem ligger stille i disse dage som følge af coronavirus.

Ved at rykke EM vil ligaerne have mulighed for at spille kampe langt ind i juni og dermed kunne hente det tabte i kampprogrammet.

I næste uge skulle fodboldlandsholdet være samlet i først Herning og siden London, men testkampene mod Færøerne og England er begge aflyst som følge af virusudbruddet.

/ritzau/