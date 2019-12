Uenige om linjen: Politiker går fra konservative

ÅLBÆK:Peter Nielsen repræsenterer ikke længere De Konservative i byrådet i Frederikshavn Kommune.

Peter Nielsen ønsker ikke at blive konkret, men det står klart, at han ikke er enig med bestyrelsen om den politiske linje i partiet, ligesom parterne tilsyneladende heller ikke er enige om fremtiden.

-Vi har ikke kunnet blive enige om, hvad vej vi skal gå, og det ser ud til, at bestyrelsen gerne vil have noget fornyelse frem mod næste valg. Jeg har knoklet for mit parti. Nok er nok, så jeg tager mit gode tøj og går, siger Peter Nielsen, som er kendt for sit sociale engagement.

Han stemmer ofte sammen med Socialdemokratiet, og senest valgte Peter Nielsen at sige ja til næste års budget.

Beslutningen er dog ikke et farvel til byrådet. Peter Nielsen, som er De Konservatives eneste repræsentant i byrådet, fortsætter perioden ud som upolitisk, og han beholder sine poster i økonomiudvalget og i plan- og miljøudvalget.

Peter Nielsen vil ikke afvise, at han melder sig ind i et andet parti, men foreløbig handler det mest om at ”sunde sig” efter den dramatiske beslutning.

I næsten 40 år har Peter Nielsen været medlem af De Konservative, og i en periode var han formand for De Konservative i Skagen Kommune.

Siden 2005 har Peter Nielsen været medlem af byrådet, og han meldte sig som folketingskandidat tidligere i år, da en kandidat pludselig trak sig.

I det hele taget er der fart på Peter Nielsens liv.

Han er formand for Ålbæk Handelsstandsforening og formand for kommunens Det Grønne Råd. For nylig han var med i finalen til Årets Nordjyde på grund af sit engagement i Ålbæk - for eksempel når det handler om årets julemarked eller om at skaffe nye boliger til byen.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), konstaterer, at det må være ”ærgerligt” for De Konservative, at partiet siger farvel til Peter Nielsen.

-Peter Nielsen har fået det maksimale ud af at være De Konservatives eneste repræsentant i byrådet. Han har fået stor indflydelse, blandt andet fordi han er i stand til at indgå i et kompromis. Så det må da være ærgerligt for De Konservative, at de har mistet Peter Nielsen, siger Birgit Hansen.