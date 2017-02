AALBORG: Ved retten i Aalborg blev en 46-årig mand og en 40-årig mand tirsdag dømt for husfredskrænkelse, vold mod en 65-årig kvinde og for trusler om vold mod en 52-årig mand tilbage i juli 2015, oplyser anklager Anette Abildgaard.

Episoden skyldtes en tvist omkring en båd, og den 40-årige mand blev idømt 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Det fik han for at have skubbet og slået den dengang 63-årige kvinde i ansigtet. Derudover forsøgte han at true dengang 51-årige mand til at udlevere den båd, der var skyld i uenigheden.

Den 46-årige mand blev idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.

Retten lagde vægt på ofrenes forklaring, og det faktum, at kvinden havde pådraget sig skader. Derudover fandt de det påfaldende, at de dømte var ankommet til ofrenes adresse klokken 22.45 om aftenen.

De dømte nægtede sig skyldige og forklarede, at de havde været på adressen for at tale om båden, men at det ikke udviklede sig til vold og trusler.

De udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.