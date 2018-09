Uerfaren tyskers EU-kandidatur overrasker S-parlamentariker

Det overrasker Christel Schaldemose (S), som er medlem af Europa-Parlamentet, at den tyske CSU-politiker Manfred Weber har meldt sig som kandidat til at efterfølge Jean-Claude Juncker som formand for EU-Kommissionen.

Han mangler nemlig afgørende erfaring, mener hun.

- Jeg har svært ved at se for mig, at han ville fungere som leder af EU-Kommissionen. Han har hverken erfaring fra at være minister eller regeringsleder, og det, synes jeg, er en vigtig kompetence at have med.

- Han er egentlig en arbejdsom politiker, men han er ikke særlig karismatisk, lyder Schaldemoses vurdering.

Manfred Weber er leder af Europa-Parlamentets største politiske gruppe, EPP. Det er for den gruppe, han ønsker at blive spidskandidat.

Men ender det sådan, så kan det blive enden på spidskandidatsystemet, hvor EU-Parlamentet vælger en af de opstillede spidskandidater for de politiske grupper.

Det tror Christel Schaldemose i hvert fald.

- Det kan blive begyndelsen på enden for systemet. Og det er jeg ikke ked af, for jeg synes ikke, at det er et særligt godt system, siger hun.

Hun mener blandt andet ikke, at han er kendt nok til at blive peget på af Europa-Parlamentet som kommissionsformand.

Ifølge Schaldemose kan det resultere i, at man går tilbage til det gamle system for at udvælge en formand for EU-Kommissionen.

Spidskandidatsystemet giver borgerne i medlemslandene indflydelse på valget, mens det tidligere var EU-landene, som fandt en chef.

I spidskandidatsystemet vælger Europa-Parlamentet en af de opstillede spidskandidater, som stats- og regeringscheferne formelt forinden har foreslået under hensyntagen til valgresultatet.

/ritzau/