Ufarlig svamp og skimmel i bioaffaldet

THY-HANNÆS: Thisted Kommune har netop modtaget resultaterne fra laboratorieundersøgelsen omkring svamp og skimmel i bioaffaldet. Undersøgelsen er foretaget af Bioneer A/S i Hørsholm, der endda har DNA-testet prøverne.

Og undersøgelsen konkluderer, at både den gule og den røde svamp, som mange i sommerens løb har fundet i deres bioaffald, er ganske ufarlig for mennesker.

Derudover har undersøgelsen også frikendt papirsposerne, som mange havde mistænkt for at være besmittet med svamp eller skimmel.

- Undersøgelsen viser, at Thisted Kommunes borgere ikke behøver at være bange for deres helbred, siger Søren Funder, der er sektionsleder for affald og ejendomme på teknisk forvaltning.

Undersøgelsen viste, at der vedrørende den gul-orange skimmel er tale om en "Neurospora", mens den sorte skimmel hedder "Mucor racemosus".

Neurospora forekommer naturligt i tropiske og subtropiske områder. De bedste vækstbetingelser har den ved omkring 35 grader.

- Det er jo ikke det, som vi har allermest af i Thy. Så jeg regner med at den lige så stille forsvinder igen efter sommeren, siger Søren Funder.

Han hæfter sig desuden ved, at Neurospora ifølge undersøgelsen ikke er potentiel sygdomsfremkaldende for mennesker eller dyr. Kun i gangske få tilfælde kan den fremkalde allergiske reaktioner.