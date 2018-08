Uffe Ellemann Jensen vil huske Annan som en stor leder

Ellemann-Jensen mødte Annan ved flere lejligheder, hvor han oplevede ham som en kultiveret, værdig og spændende mand. Og det kunne mærkes, at han kom fra en høvdingeslægt. - Det prægede ham. Jeg oplevede engang, at den netop afgåede præsident for Ghana nærmest faldt på knæ for Kofi Annan, fordi han var en respekteret høvding, siger Ellemann-Jensen. Foto: Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix