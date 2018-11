Uheld ved Fjerritslev: Bilist måtte på sygehus

FJERRITSLEV: En bil kørte mandag morgen omkring kl. 06.22 i grøften på Aalborgvej ud for Hingelbjergvej lige øst for Fjerritslev. Bilen rullede af vejen og endte inde på en mark, og en person sad fastklemt.

Det er uvist, hvad der var årsag til bilen kørte af vejen.

Ifølge vagtchefen hos Nordjyllands Politi blev en 30-årig mand kørt på sygehuset for at få taget blodprøve, fordi der var mistanke om, at han var påvirket af spiritus. Han skulle ifølge politiet ikke være kommet alvorligt til skade under ulykken.

Nordjyllands Beredskab hjalp med at frigøre den fastklemte person, der kommer fra Thisted-området, så ambulancefolkene kunne behandle den forulykkede.

Uheldet betød, at Aalborgvej kun kunne passeres med forsigtighed på uheldsstedet, mens beredskabet arbejdede med at få ryddet op efter uheldet. Der var ryddet op på stedet omkring kl. 08.

Tidligere oplyste Vejdirektoratet, at vejen var helt spærret, men det var ifølge indsatsleder Niels Nygaard fra Nordjyllands Beredskab i Jammerbugt ikke tilfældet.