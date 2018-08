Lang kø efter uheld i myldretiden på motorvejen

SVENSTRUP: Et uheld på E45 gav torsdag morgen udfordringer - og ekstra rejsetid - for trafikanter, som skulle sydpå.

Uheldet skete kl. 07.47 i sydgående retning mellem rasteplads Dall og frakørsel 29, Svenstrup, hvor en mandlig bilist af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil, og ramte autoværnet, fortæller vagtchef Jes Falberg, Nordjyllands Politi.

Bilisten kom ikke til skade ved uheldet, men en lastbilchauffør parkerede sin lastbil i første vognbane for at skærme af for uheldet, og det gav en lang kø.

Trafikkøen strakte sig helt fra afkørsel 28 Aalborg S og frem til uheldsstedet.

Det højre spor var en overgang spærret på strækningen, men ifølge Vejdirektoratet var ryddet op på uheldsstedet kl. 9.

En overgang var rejsetiden forlænget med hele 24 minutter på grund af kø efter uheldet.