ARENTSMINDE: Et uheld her til morgen i det glatte føre på hovedvej 11 ved Arentsminde mellem Birkelse og Halvrimmen betyder, at hovedvejen i øjeblikket kun er vanskeligt passabel.

Meldingen om uheldet kom ved 7.30-tiden.

- To biler var ramlet sammen i det glatte føre, og en af bilisterne er kørt på sygehuset til observation for sine skader, konstaterer vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

I omkring en times tid var vejen først spærret, dernæst delvist spærret, mens politi og redningsmandskab arbejdede på stedet.

Oprydningsarbejdet gjorde vejen vanskeligt passabel frem til omkring ved 8.25-tiden, hvor meldingen fra Vejdirektoratets Trafik Informations Center lød på, at vejen skulle være åbnet.

Der var dog fortsat noget kødannelse på hovedvejen i et stykke tid efter åbningen af vejen.