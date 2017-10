Uheldige trafikanter gav travlhed hos politi og beredskab

NORDJYLLAND: En stribe trafikuheld gav travlhed hos både politi og beredskabet i Nordjylland onsdag eftermiddag - ingen kom dog alvorligt til skade i nogen af uheldene.

På Østerbrogade i Nørresundby blev en fodgænger kørt ned, da en 64-årig kvinde overså ham i et højresving i lyskrydset ved Engvej lige efter Limfjordsbroen. Manden blev efter uheldet kørt til sygehuset til et tjek af hans tilstand efter uheldet, der skete ved 15-tiden.

Tidligere på dagen var det på Fyrkildevej ved Ravnkilde i Himmerland, der måtte en udrykning af sted til. Her var en bil kommet ud i rabatten, der var så blød, at det endte med en rulletur for bil og passagerer. En enkelt klagede over smerter i nakken efter uheldet, og blev kørt til observation på sygehuset.

Endelig var der en bilist, der fik motorstop på sådan cirka det værst tænkelige sted og tidspunkt i Nordjylland, nemlig i Limfjordstunnelen i det nordgående rør klokken 15.54. Det spærrede spor gav en hel del trafikalt bøvl, men bilen blev bugseret ud efter en halv times tid og trafikken kunne komme i gang igen.