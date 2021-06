Nordjyde blev nummer to på sidste etape

LES GETS: Da 2020 blev til 2021 lagde Richie Porte sine ambitioner om personlig succes på hylden for at blive hjælperytter for nogle af de store kanoner hos Ineos.

Men den 36-årige australier kan stadig køre til tops i etapeløb. Søndag vandt han det traditionsrige løb Critérium du Dauphiné.

Han forsvarede sig forbilledligt, da han var isoleret med de andre favoritter i finalen og kunne derfor fejre sin første samlede sejr i det franske cykelløb.

Få minutter forinden havde den 24-årige ukrainer Mark Padun (Bahrain) færdiggjort et imponerende ridt for anden dag i streg.

Det unge talent, der ikke tidligere har gjort det store væsen af sig, kørte alene over målstregen efter en flot dag i sadlen, hvor han igen viste imponerende klatreevner.

Danske Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma kom i mål som bedste dansker på etapens andenplads efter at have været med i udbrud hele dagen.

For anden dag i streg sørgede Vingegaard for dansk islæt i udbruddet, som søndag bestod af hele 18 ryttere, og Michael Valgren (EF), der var i udbrud lørdag, var også med søndag.

Etapen bestod af beskedne 147 kilometer, men sidst på ruten skulle rytterne over den frygtindgydende stigning Col de Joux Plane, der over 11,7 kilometer stiger med 8,5 procent i snit.

Her stak lørdagens vinder Mark Padun af fra de øvrige ryttere i udbruddet. Jonas Vingegaard og Patrick Konrad (Bora) lå længe og forsøgte at indhente ukraineren, som ganske enkelt bare var stærkest på den hårde stigning.

Mark Padun kørte alene over toppen, og efter en nedkørsel og en lille stigning op mod mål strakte han for anden dag i streg armene i vejret og fejrede en kæmpemæssig sejr.

Jonas Vingegaard kom i mål godt halvandet minut senere og tog altså andenpladsen.

Favoritterne kom samlet op over Col de Joux Plane, men på nedkørslen kom Richie Porte i problemer. Aleksej Lutsenko gik i angreb, og australieren kunne ikke følge med.

Geraint Thomas kørte med Lutsenko, men styrtede undervejs på nedkørslen, og kaosset var totalt.

Richie Porte kom dog tilbage til de øvrige favoritter. Det samme gjorde Geraint Thomas, der indtog rollen som hjælperytter og ekspederede Richie Porte til samlet sejr på de sidste kilometer.

