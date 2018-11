KIJEV: Ukraine indfører 30 dages undtagelsestilstand på grund af krisen med Rusland.

Ordren er mandag aften blevet godkendt af parlamentet.

- Undtagelsestilstand er ikke en krigserklæring, siger præsident Petro Porosjenko mandag i parlamentet.

- Det indføres med det ene formål at styrke Ukraines forsvar i lyset af den stigende aggression fra Rusland.

Meddelelsen om undtagelsestilstand blev offentliggjort på Porosjenkos hjemmeside.

Det drastiske skridt kommer dagen efter, at Rusland skød mod tre ukrainske flådefartøjer. Det har fået krisen mellem de to lande til at eskalere.

Ukraines lov om undtagelsestilstand giver præsidenten øgede beføjelser. Han kan blandt andet indføre udgangsforbud samt indskrænke bevægelsesfriheden, ytringsfriheden og pressefriheden.

Men Porosjenko havde inden afstemningen i parlamentet lovet, at undtagelsestilstanden ikke ville gå ud over almindelige borgeres friheder.

I dekretet er blandt andet nævnt, at reservestyrkerne mobiliseres, luftforsvaret er styrket omkring vigtig infrastruktur, og cybersikkerheden er øget.

Valget i Ukraine vil finde sted som planlagt 31. marts. Det meddeler ukrainske myndigheder efter afstemningen i parlamentet.

I Natos hovedkvarter i Bruxelles var der indkaldt til krisemøde mandag eftermiddag med ukrainske repræsentanter.

Her er der entydig opbakning til Ukraine fra forsvarsalliancen. Det oplyserer generalsekretær Jens Stoltenberg.

EU-præsident Donald Tusk fordømmer Ruslands anvendelse af magt over for tre ukrainske fartøjer.

- Jeg fordømmer Ruslands magtanvendelse i Azovhavet. De russiske myndigheder må frigive de ukrainske besætninger og fartøjer og afstå fra yderligere provokationer, siger Tusk efter en telefonsamtale med Ukraines præsident.

- Europa står forenet bag Ukraine, siger Tusk.

Den ukrainske udenrigsminister, Pavlo Klimkin, siger, at de ukrainske besætninger på de beslaglagte flådefartøjer bør behandles som krigsfanger.

De ukrainske myndigheder fører drøftelser med Røde Kors for at få den internationale hjælpeorganisation til at undersøge, om russerne lever op til disse krav.

FN's Sikkerhedsråd er mandag aften dansk tid samlet til hastemøde for at drøfte søndagens russisk-ukrainske konfrontation.

/ritzau/Reuters