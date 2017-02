PARCHAL: AaB led fredag det andet nederlag ved træningsturneringen Atlantic Cup, da det ukrainske storhold fra Shakhtar Donetsk som ventet var for stor en opgave for det nordjyske superligamandskab.

Shakhtar vandt opgøret med 3-0 efter 2-0 ved pausen.

Shakhtar tog initiativet fra kampens start, men uden at den megen boldbesiddelse førte store målchancer med sig.

Faktisk var det AaB, der fik kampens første store chance.

Efter 20 minutter erobrede Jakub Sylvestr bolden fra ukrainernes Fred. Slovakken fik frit løb ned mod Shakhtar-målet, men trækket uden om målmand Mykata Shevchenko blev for langt, og så løb den chance ud i sandet.

Den afbrænder kom AaB til at bøde for efter en god halv times spil. Første advarsel var et hovedstød fra Leschuk Gustavo, der gik snert forbi mål, og minutter efter kom ukrainerne foran 1-0.

Brasilianeren Marlos blev spillet helt alene med Nicolai Larsen, og kantspilleren lagde sikkert bolden i nettet.

Minuttet efter blev Marlos endda dobbelt målscorer, da han udnyttede et straffespark begået af Frederik Børsting.

Også efter pausen var Shakhtar Donetsk det klart bedste hold på banen.

Ukrainerne havde et massivt spilovertag, og et kvarter inde i halvlegen burde de også have øget til 3-0, men Nicolai Larsen diskede op med en flot redning på Dentinhos forsøg fra nært hold.

I den anden ende havde AaB til gengæld mere end vanskeligt ved at få sat angrebene sammen, og det lykkedes aldrig rigtigt at true ukrainernes mål.

I kampens døende minutter var AaB alligevel tæt på en reducering, men Patrick Kristensens afrettede langskud røg lige forbi mål.

I kampens sidste angreb var det i stedet Shakhtar, der gjorde det til 3-0 efter nært hold.

Nederlaget betyder, at AaB bliver sidst i sin pulje. Nordjyderne spiller den sidste kamp ved Atlantic Cup på mandag mod en endnu ukendt modstander.