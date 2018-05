Ukrudtsbrænder satte ild til hæk: - Der skal så lidt til i det her vejr

HOU: En uheldig sommerhusejer satte lørdag aften ild til sin hæk, da han var ved at rense for ukrudt ved hjælp af en ukrudtsbrænder. Det fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet blev kaldt til branden på Høgevej 2 i Hou klokken 17.59.

- Da vi nåede frem, havde sommerhusejeren sammen med sin nabo fået slået branden ned ved hjælp af haveslanger, siger Søren Korsgaard.

Brandfolkenes opgave var derfor udelukkende at kontrollere, om ilden var helt slukket.

- I det her vejr er det meget, meget farligt at bruge ukrudtsbrændere. Det er så varmt og tørt for tiden, at der skal så lidt til at antænde beplantning eller træbeklædning, som så kan sprede sig til huset, siger indsatslederen. Han fraråder på det bestemteste at bruge ukrudtsbrænder i øjeblikket.