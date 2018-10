Ulåst anhænger: Dyrt hi-fi-udstyr stjålet

JERSLEV: En eller flere tyveknægte havde let spil, da de i tidsrummet fra mandag 22. oktober klokken 22.15 til tirsdag klokken 11.08 fjernede hi-fi udstyr for et større beløb fra en lastbilanhænger.

Anhængeren var parkeret på en rasteplads på Åkandevej ved Jerslev, og den var ulåst, fortæller politiassistent Kasper Bang, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Værdien af det forsvundne hi-fi udstyr beløber sig til omkring 50.000 kroner.

Skulle nogen have set på rastepladsen i tidsrummet for tyveriet, vil politiet gerne have et pip om det.