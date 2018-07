Ulf Pilgaard bliver afløst i revy efter sygdom

KØBENHAVN: Den danske skuespiller Ulf Pilgaard udgår af Cirkusrevyen, mens han kommer sig over sin sygdom. Det bliver i stedet Henrik Koefoed, der afløser den 77-årige Pilgaard i revyen, til han er helt frisk igen.

Det oplyser Cirkusrevyen i en pressemeddelelse.

- Ulf er heldigvis i klar bedring efter sin sygdom i sidste uge og spillede én forestilling fredag aften.

- Men vi vil rigtig gerne være med til at passe godt på Ulf og sørge for, at han ikke overanstrenger sig i denne periode, siger direktøren for Cirkusrevyen, Torben "Træsko" Pedersen, i en kommentar.

Den mangeårige revyskuespiller blev indlagt onsdag, og revyen blev da aflyst. Dagen efter, torsdag, tilbragte han ligeledes på hospitalet.

Fredag var Ulf Pilgaard tilbage på scenen på Dyrehavsbakken nord for København, hvor han spillede en ud af de to planlagte forestillinger.

Sygdommen har sendt hans afløser, Henrik Koefoed, der blandt andet er kendt som én af "Ørkenens Sønner", på læsearbejde i weekenden, så han kunne træde til.

- Vi er derfor utrolig glade for, at Henrik Koefoed kan springe til, indtil Ulf er helt frisk igen, siger Torben "Træsko" Pedersen.

Cirkusrevyen spiller på Bakken til og med fredag 31. august. Derefter rykker forestillingen til Aalborg Kongres og Kulturcenter fra 5. til 9. september.

