Ulf Pilgaard sygemeldt: Afløses i Cirkusrevyen i Aalborg

AALBORG: Ulf Pilgaard er igen sygemeldt fra i Cirkusrevyen, og han afløses resten af revyens spilleperiode.

I Aalborg Kongres & Kultur Center/AKKC afløses han af Niels Olsen i spilleperioden fra 5.-9. september, mens Henrik Koefoed overtager resten af spilleperioden på Bakken.

Niels Olsen har tidligere spillet med i Cirkusrevyen syv gange og senest i 2013.

- Vi er glade for, at det er lykkedes instruktør Lisbet Dahl at skaffe så kompetent en erstatning for Ulf i Aalborg. Vi ved jo, at nordjyderne elsker Niels Olsen både fra tidligere Cirkusrevyer, men også fra Ørkenens Sønner og i andre teatersammenhænge, hvor han har gæstet Nordjylland, siger Nicolaj Holm, direktør i AKKC.

Efter nogle uger tilbage på scenen blev Ulf Pilgaard desværre utilpas efter to forestillinger i teltet på Bakken i lørdags. Han er frisk igen, men skal igennem nogle ekstra lægeundersøgelser.

- Det er helt vildt ærgerligt, at vi må undvære Ulf. Men i den kommende tid skal han gennem nogle lægetjek og tests, og det vil vi gerne give ham fred og ro til, fortæller instruktør Lisbet Dahl.

Henrik Koefoed, der også trådte til under Ulf Pilgaards sygeperiode i juli, vil kunne opleves på Dyrehavsbakken til og med den 31. august.

Ulf Pilgaard er som allerede annonceret på plakaten igen til Cirkusrevyen 2019.

Han ser frem til sin 39. sæson i Cirkusrevyen, og revyholdet glæder sig til, at Ulf kommer stærkt tilbage til næste år.