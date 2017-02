SÆBY: Et par turister, der havde lejet et sommerhus, tøvede ikke med at ringe 1-1-2, da de både kunne lugte og se røg fra teknikrummet i sommerhuset. Det fik Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn til at reagere prompte, og der var hurtigt på stedet.

Men da de ankom, var røgen lettet, og de kunne ikke finde ud af, hvordan den var opstået.

- Vi brugte en time, og vi brugte termiske kameraer til at undersøge, om der var sket overophedning i el-installationer eller lignende, fortæller indsatsleder Bo Isaksen.

Efter en times arbejde var de sikre på, at der ikke var fare for brand, men havde stadig ikke fundet årsagen til røgen.

Men efter endnu en time lød "alarmen" på ny fra samme adresse. Det var parret, der ville informere om, at de havde fundet årsagen til røgudviklingen.

- De havde ikke behøvet at ringe 1-1-2 for at fortælle det, men det kunne de jo ikke vide, siger Bo Isaksen.

Det viste sig, at et par gløder havde forvildet sig ind i støvsugerposen på husets centralstøvsuger, og det skabte røg, når den blev brugt.

- De havde ikke fortalt os, at de havde brugt støvsugeren i første omgang, og derfor havde vi ikke undersøgt den nærmere, siger Bo Isaksen.

Han fik talt med ejeren af huset, som fik støvsugerposen skiftet.