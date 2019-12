Ulovlig brug af peberspray er steget efter lempede regler

KØBENHAVN:Politibetjente landet over støder oftere på ulovlig brug af peberspray, efter at sprayen med udtræk af chili eller cayennepeber 1. januar 2019 blev gjort lovlig i eget hjem.

Det viser en aktindsigt hos de 12 politikredse ifølge DR Nyheder.

Siden peberspray blev gjort lovligt i eget hjem, har der været cirka 1500 sager om ulovlig brug, besiddelse eller indførelse af peberspray, viser aktindsigten.

Politiet fører ikke statistik med peberspray, så tallene er behæftet med en vis usikkerhed. Hver enkelt kreds har manuelt søgt på "peberspray" under kategorien "våbenlov, i øvrigt".

Men Politiforbundet bekræfter, at betjente landet over har mødt flere pebersprays i år end tidligere. Det er der ifølge formand Claus Oxfeldt "ingen tvivl om".

- Det er det, vi frygtede. Og den bekymring er desværre blevet gjort til virkelighed. Det er drønhamrende ærgerligt, at vi nu ser mere peberspray ude i det offentlige rum end tidligere.

- Det var nærmest helt komisk, hvis ikke det var så alvorligt. Hvis vi står over for en gerningsmand, der pludselig sprøjter det i ansigtet på os, så kan der gå rigtig meget galt. Så vi skal tage vores forholdsregler, siger Claus Oxfeldt til Ritzau.

Den tendens bekræftes af tal fra fire af politikredsene, der har givet aktindsigt i antallet af sager om ulovlig peberspray sidste år.

Tre af politikredsene har indtil videre oplevet en fordobling. Den sidste kreds en tredobling af sager i forhold til sidste år.

Peberspray var indtil årsskiftet helt ulovligt i Danmark. Men VLAK-regeringen vedtog sammen med Dansk Folkeparti, at det skulle være lovligt at bruge peberspray som forsvar i eget hjem.

DR Nyheders aktindsigt viser desuden, at 113 er blevet udsat for hjemmerøverier, efter at loven trådte i kraft. I ingen af sagerne er peberspray blevet brugt som selvforsvar.

- Det bliver brugt som et angrebsvåben og ikke som et forsvarsvåben som tiltænkt, siger Claus Oxfeldt til Ritzau.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, var justitsminister, da loven blev indført. Han fastholder, at det var det rigtige at gøre.

- Det, der er vigtigt for mig, er jo ikke, om det er blevet brugt eller ej. Det vigtige er, om de mennesker, der ønsker at have mulighed for at forsvare deres eget hjem, har haft mulighed for det, siger han til DR Nyheder.

Den nuværende justitsminister, Nick Hækkerup (S), stemte sidste år imod loven. Han er stadig imod den, men har ikke taget stilling til, om han vil annullere den.

Det bliver der taget stilling til efter en evaluering, fortæller han til DR Nyheder.

Peberspray må kun bruges til selvforsvar. Ulovlig brug af peberspray straffes som udgangspunkt med en bøde på 3000 kroner.

/ritzau/