Ulovligt byggeri i Thisted: Udvalgsformand tror på en løsning

THISTED: Løsningen skal finde i dialog mellem Thisted Bolig og de naboer, som bor omkring boligselskabets 20 nyopførte boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted - et byggeri, som er opført i strid med bestemmelserne i byggetilladelsen fra Thisted Kommune, og som derfor søges lovliggjort.

Det siger Esben Oddershede, formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik.

Thisted Bolig og naboer skal finde løsning

Mandag besigtigede udvalget byggeriet sammen med bygherren, Thisted Bolig, og naboer til det.

Det skete som en del af forarbejdet for at finde en vej til en lovliggørelse af byggeriet, som blandt andet er opført med en gulvkote over det, byggetilladelsen siger samt med markant hævede terrasser ved de sydligste boliger i nybyggeriet - et forhold, der giver indsigtsgener til naboerne mod Hundborgvej.

Endelig er der i forbindelse med byggeriet lavet terrænreguleringer ud over det, lokalplanen giver mulighed for - og helt ud til og også over skel, fremgår det af sagsfremstillingen.

- Løsningen på problemerne skal findes mellem Thisted Bolig og de berørte naboer. Og først når vi har en skitse til en løsning, som de er enige om, tager vi initiativ til en lovliggørelse af byggeriet, siger Esben Oddershede, som kalder det "nyttigt", at parterne blev bragt sammen i forbindelse med mandagens besigtigelse.

Brug for at tale om tingene

Grethe Andersen, formand for Thisted Bolig, oplyser, at boligselskabet har bedt et ingeniørfirma udarbejde det, der kan blive den løsningsmodel, som baner vej for lovliggørelsen.

- Jeg kan ikke sige ret meget mere ud over, at oplægget forsøger at finde løsninger på de ting, der er påpeget, både indenfor det, der er praktisk og økonomisk muligt for os, siger hun.

Esben Oddershede vurderer, at der arbejdes konstruktivt for at finde en for alle parter farbar vej ud af problemerne.

- Jeg synes, at de ting peger fremad, men jeg tror også, at parterne har brug for at få talt sammen om tingene, og der er en del at tage hånd om, siger udvalgsformanden, som nu afventer løsningsmodellen, der kan bane vej for lovliggørelsen.