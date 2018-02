Ulv under mistanke for at have dræbt 15 får

HOLSTEBRO: Hvis det viser sig, at 15 får nær Holstebro er dræbt af ulve, vil det være et usædvanligt højt antal dræbte på en gang, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Annette Samuelsen.

- Det lyder ret dramatisk, og jeg synes også, det er rigtigt ubehageligt. Jeg kan også godt forstå, at det er et chok. Det kan selvfølgelig være et ulvepar, som yngler i nærheden.

- Men vi har ikke med sikkerhed konstateret, at det er en ulv, der har været på spil.

De 15 får blev dræbt natten til fredag hos Storeålam ved Holstebro, skriver TV MidtVest.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz ved Holstebro har flere gange oplevet, at hans får er blevet angrebet. Dna-test har bekræftet, at flere får er blevet dræbt af ulve.

Det var naboen, der gav ham beskeden om de dræbte får fredag.

- Det er et frygteligt syn. Det er helt meningsløst. Selvfølgelig kan der altid ske noget med dyr, der er ude i naturen, men slet, slet ikke sådan noget som det her. Det er fuldstændig vanvittigt, siger Jørgen Blazejewicz til TV MidtVest.

Mindst 20 ulveangreb

En vildtkonsulent fra Naturstyrelsen skal nu slå fast, om fredagens angreb faktisk er et ulveangreb.

I 2017 var der mindst 20 angreb fra ulve. I alt rykkede Naturstyrelsen 95 gange ud til døde dyr for at undersøge, om ulven kunne stå bag.

Dermed er det kun hver femte gang, at en vildkonsulent rykker ud, at der faktisk har været en ulv på spil. Annette Samuelsen understreger dog, at det er vigtigt at få tjekket mistanker om ulve.

- Generelt er opmærksomheden omkring ulve blevet meget større i 2017. Det giver selvfølgelig også anledning til, at man lettere kan få den tanke, at det er ulven, der er på spil.

- Selvfølgelig skal man have en hvis formodning, om at ulven har været på spil. Men hvis man tror det, skal man ikke holde sig tilbage. Så skal man kontakte en ulvekonsulent, siger hun.

Hun fortæller, at det i en del tilfælde, hvor det ikke var en ulv, viste sig at være en guldsjakal, som slog fårene ihjel.

Både antallet af bekræftede ulveangreb og antallet af udrykninger til formodede angreb fra ulve er steget i forhold til tidligere år.

- I forsommeren 2017 konstaterede vi, at vi havde et ynglende par med hvalpe omkring Holstebro. Mange af angrebene er fundet sted i det område, siger Annette Samuelsen som forklaring på det stigende antal angreb.

