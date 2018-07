Ulvereserver bed hårdt på Thisted

FODBOLD: FC Midtjyllands superligareserver holder et noget højere niveau end AaB’s. I hvert fald hvis man spørger Thisted FC, der på få dage har prøvet kræfter med dem begge.

I weekenden spillede thyboerne 0-0 mod AaB, men onsdag fik de ørene i maskinen på Ikast Stadion. Her vandt FC Midtjylland fortjent med hele 4-1.

Især ukraineren Artem Dovbyk gjorde ondt på Bo Thomsens mandskab. Han stod for første halvlegs eneste scoring, da han efter knap et kvarter headede et hjørnespark i nettet.

I anden halvleg øgede Tim Sparv, Artem Dovbyk og Abubakar til 4-0 for FC Midtjylland, før Thisted kort før tid fik et trøstemål.

Det var Mads Vang, der scorede for gæsterne, da han sendte et frispark direkte i nettet. Vang, der kom til Thisted for et år siden, har en fortid netop i FC Midtjylland.

Thisted spiller træningskamp igen allerede på lørdag, hvor de på udebane møder Viborg FF.