VRÅ: En 56-årig mand frygtes omkommet ved en tragisk arbejdsulykke i forbindelse med udgravninger til byggeri af et biogasanlæg på Ålstrupvej nord for Vrå.

Det bekræfter vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Mandens kone er underrettet om den tragiske ulykke.

Manden gik angiveligt i nede i en udgravning og var ved at lægge rør ud til byggeriet af biogasanlægget.

Ulykke set fra kran

En anden arbejder på pladsen sad i en kran og så, at jorden pludselig af ukendte årsager skred sammen om manden og begravede ham nede i udgravningen.

- Vi leder stadig efter ham, og det bliver vi ved med til han er fundet, konstaterer vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Politiet har specialtrænede hunde, der er trænet til at lede efter begravede personer, på stedet klar til og gå ned i udgravningen for at forsøge at lokalisere manden.

Assistance fra Thisted

Desuden oplyser vagtchefen, at der nu er tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, dels til at skaffe lys på byggepladsen, dels til at hjælpe med at lede efter den begravede mand.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at de har sendt 18 mand, en redningshund, en pionervogn, to såkaldte lysgiraffer, en kommunikationsvogn og en eftersøgningspakning til ulykkesstedet i Vrå.

Folkene fra Thisted er ved 17-tiden onsdag ankommet til byggepladsen på Ålstrupvej.

Arbejdstilsynet er underrettet om ulykken.

Kollegerne på arbejdspladsen er i chok, og en af arbejderne på stedet er med ambulance blevet kørt til behandling for chok.