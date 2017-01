Når Oscar-statuetterne bliver uddelt i Los Angeles 26. februar, er den danske instruktør Martin Zandvliet blandt dem, der kan få en af de prestigefyldte priser med hjem.

Han står nemlig bag "Under Sandet", der skal kæmpe i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film. Den nyhed fik han tirsdag eftermiddag, da Oscarakademiet skar de ni film, der var shortlistet, ned til fem.

- Det er helt vildt. Vi har siddet her og været så nervøse. Vi er meget glade og meget stolte. Det føles helt uvirkeligt, siger Martin Zandvliet.

Han skal dyste med den tyske film "Min far Toni Erdmann", den svenske "En mand der hedder Ove", "The Salesman" fra Iran og australske "Tanna", og ifølge instruktøren er det ikke utænkeligt, at Oscarstatuetten kan ende i danske hænder.

- Jeg tror, vi har en chance. Sidste år var alle ret enige om, at "Son of Saul" (Ungarns oscarbud, red.) ville løbe med det hele, men i år kunne det lige så godt være os som en af de andre. Jeg er optimistisk og spændt. Det er ikke afgjort endnu, siger instruktøren.

Filmen, som omkring 115.000 danskere ifølge Danmarks Statistik så i biografen, handler om sergenten Carl Leopold, spillet af Roland Møller, der får ansvaret for en gruppe unge, tyske krigsfanger, der skal rydde den jyske vestkyst for miner.

- Det er en underholdende film, der får folk ud på kanten af sædet, men den taler også til folks skyld og skam, siger Martin Zandvliet om sit Oscar-bud.

På fredag rejser han til USA, hvor filmen har premiere i næste uge.

- Uanset hvad, der var sket, skulle jeg over og promovere den, men nu bliver det altså lidt sjovere. Og jeg tror også, at en nominering kan få folk til at gå ind og se den, siger instruktøren.

- Og for mig betyder det rigtig meget at skulle vise den frem, vise Rolands (Møller, skuespiller, red.) arbejde og drengenes og min kones (Camilla Hjelm Knudsen, filmfotograf, red.). Jeg er meget stolt. Det bliver så fedt, siger han.

Frem mod Oscar-uddelingen bliver hans fokus at få amerikanerne til at tale om "Under Sandet".

- Vi skal over og gøre opmærksom på filmen, og på hvem vi er, der er jo ikke mange derovre endnu, der ved, hvem Martin Zandvliet er. Men det må vi lave om på. Vi skal have dem til at kigge vores vej og se, at vi er spændende, siger han.

