Underholdning trods afbud

BOKSNING: Der var som sædvanlig nærmest kø ved indgangen, masser af fadøl i hanerne og folk i feststemning i det, man nærmest kan kalde Aabybro og Pandrups officielle byjulefrokost.

Pandrup Bokseklubs årlige julestævne bød på 10 kampe - dog kun fire seniorkampe, da stævnet var blevet ramt af afbud fra nogle af samarbejdsklubberne i Box Team Nordjylland.

Men det gav lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af klubbens yngre boksere, og også den bare 15-årige Sebastian Larsen fra Lindholm Boksekub, der boksede sin bare syvende kamp.

Han viste god fight og prøver på en god teknik i den bedste kamp blandt de første fire på programmet.

Efter pausen fik stortalentet Muhamad Sleiman for alvor publikum op ad stolene. Den 15-årige bokser fra Pandrup er trods sin unge alder allerede en af erfaren stævnebokser, og han vandt en stensikker pointsejr over den tjekkiske modstander Dominik Stepanek.

I anden omgang var han tæt på at stoppe tjekken, men brugte måske en tand for mange kræfter - og det kostede en smule i tredje omgang, hvor kadencen måtte falde en smule.

Aftenens tre sidste kampe bød på elitebokserne fra Pandrup.

30-årige Rune Bak boksede sin blot anden elitekamp, og han fik ikke mange chancer i kampen mod Ruben Daniel Zota fra Gram Bokseklub. To gange undervejs måtte der tælles over nordjyden, der dog formåede at holde sig på benene tiden ud, men led et fortjent nederlag,.

Pandrup Bokseklub rejste sig dog hurtigt. 27-årige Daniel Petersen skulle blot bruge godt to minutter i første omgang til at besejre tjekken Roman Nemec, der var blevet toalt overmatchet. Tre gange måtte der tælles over tjekken i første omgang, og så blev det til en sikker sejr på RSC.

Som rosinen i pølseenden var det endnu engang klubbens klart bedste bokser, Frederik Lundgaard Jensen, der skulle i ringen. Den nidobbelte jyske mester, ottedobbelte danske mester og også regerende nordiske mester - trods en alder på bare 22 år.

Pandrup-bokseren var dog på en svær opgave mod den erfarne Filip Barak fra Slovakiet, der tidligere har deltaget ved VM. Den tætte slovak tog imod meget, mens Frederik Jensen som sædvanlig bevægede sig godt og prøvede at finde åbninger med sin overlegne teknik.

- Det blev en lidt kedelig kamp, for han ville ikke rigtig noget. Han ramte dog godt et par enkelte gange, så han var ikke nem. Men frem for alt var han bare svær at åbne op, og det betød, at jeg ikke kunne underholde helt så meget, som jeg gerne ville, siger Frederik Lundgaard Jensen.

Han skal bruge det kommende år på at forbedre sig frem mod større internationale opgaver i 2019 og 2020.

- Målet er, at jeg gerne vil have taget en medalje til et stort mesterskab inden 2020. Nu sker der ikke så meget i 2018, og derfor har jeg masser af tid til at arbejde på at blive bedre fysisk, siger den 22-årige bokser.