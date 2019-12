Undersøgelse: Danskerne vil have strammere fyrværkeriregler

KØBENHAVN:I disse dage bliver der fyret nytårskrudt af over det meste af Danmark. Det kulminerer nytårsaften, når det skal fejres, at vi går ind i et nyt år.

Men et flertal af borgerne i Danmark ønsker faktisk strammere regler for fyrværkeri.

Det viser en undersøgelse lavet af Megafon for TV2 og Politiken. Det skriver Politiken.

Størstedelen af de 1066 respondenter mener, at brugen af fyrværkeri for private skal begrænses til kun 31. december og 1. januar.

Her svarer 74 procent, at de er overvejende enige eller helt enige i, at perioden skal forkortes. 20 procent svarer, at de ikke er enige.

I dag er det tilladt at fyre fyrværkeri af fra den 27. december til og med 1. januar.

I Danmark kan man med de nuværende regler købe sit nytårsfyrværkeri fra 15. december til 31. december. Men også denne periode skal forkortes, mener et flertal af de adspurgte i undersøgelsen.

75 procent mener, at perioden for salg af fyrværkeri bør indskrænkes, så det kun er tilladt at sælge fyrværkeri to-tre dage op til nytårsaften.

Efter episoder på dele af Nørrebro i København, hvor unge har skudt fyrværkeri mod busser, taxaer og personer, har et par af de politiske partier talt for strammere regler.

Enhedslisten ønsker, at der kun må fyres fyrværkeri af nytårsaften, og at perioden for salg forkortes, mens Alternativet mener, at fyrværkeribrug for private helt bør forbydes.

I forhold til et totalforbud mod brug af fyrværkeri for private er danskerne imidlertid splittede.

Undersøgelsen viser således, at 47 procent er helt eller overvejende enige i et forbud, mens 44 procent er overvejende uenige eller helt uenige.

I gruppen af respondenter i alderen 60-69 år er der flest, der ønsker et totalforbud. Her har 54 procent svaret, at de er helt eller overvejende enige i et forbud.

/ritzau/