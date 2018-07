Undervisningen i færdsel halter

BRØNDERSLEV: Generelt yder landets kommuner og skoler en stor indsats, når det gælder om at gøre børn og unge mere sikre i trafikken.

Men i flere kommuner halter det med færdselsundervisningen. Det viser undersøgelsen "Kommunernes Trafiktest", som Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år.

Brønderslev får 40 point i undersøgelsen. Topscorer er Aabenraa Kommune med 93 point ud af 100 mulige.

Resultatet fra Brønderslev er dog bedre end i 2017, hvor kommunen kun fik 27 point.

Rådet for Sikker Trafik måler blandt andet kommunerne på, om de har nogle særlige indsatser og f.eks. får gennemført gå- og cyklistprøver på skolerne, og hvor højt de prioriterer færdselsundervisningen.

Bør prioriteres højere

- Det er vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken.

- De fleste trafikulykker sker på grund af vores adfærd, og derfor er det vigtigt, at børn har gode trafikvaner, når de forlader skolen, siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

I undersøgelsen "Kommunernes Trafiktest 2018" kan man se, at det især er i de ældste klasser, det halter med at få gennemført færdselsundervisningen.

Ildsjæle gør en forskel

Undersøgelsen viser også, at der er mange spændende lokale initiativer rundt om i landet, som udvikles i samarbejde mellem kommune, politi, lærere og elever.

Men initiativerne er ofte båret af nogle få ildsjæle i kommunerne eller på skolerne, hvilket er en sårbar løsning, hvis ildsjælene skifter job eller får nye arbejdsopgaver i kommunen eller på skolerne.

- Vi anbefaler, at flere skoler får en nedskrevet trafikpolitik, hvor det én gang for alle bliver besluttet, hvordan skolen underviser eleverne i færdsel.

Ellers risikerer man, at eleverne ikke får den undervisning, som kan være afgørende for, at de på egen hånd kan klare sig sikkert i trafikken, siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.