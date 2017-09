Undgå at blive syg i fitnesscentret

SUNDHED: Man går i fitnesscenter for at holde sig sund og rask, men sidder der sygdomsfremkaldende mikroorganismer på maskinerne, er der en risiko for, at man kan få en infektion.

Det drejer sig om diarré, stafylokokker og luftvejsinfektioner som influenza, forkølelse, hals- og lungebetændelse.

- Hvis man vil være meget omhyggelig, så kan man tørre apparatet af, inden man bruger de forskellige håndtag, siger overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen ved Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne og uddyber:

- Vi bliver ikke smittet af at tørre sveden væk fra panden eller røre ved håret, men gennem slimhindekontakt ved at få smitten ind gennem næsen, munden, øjnene eller gennem sår - typisk via hænderne.

- Hvis man vil gavne sig selv, kan man have et sved- eller hårbånd på, for så har man måske lidt færre berøringer i sit ansigt. Det kan man vælge at gøre, hvis det er meget vigtigt for en ikke at blive smittet.

Grundhygiejne

Omvendt bør man heller ikke blive fanatisk eller paranoid, men som minimum tage hensyn til den næste, som skal bruge maskinen, ved at tørre kontaktfladerne af.

Man bør også tage hensyn til medbrugere og blive hjemme, når man er syg.

- Hvis man har ligget syg med roskildesyge, er lige ved at få det eller har det hjemme i sin familie, så er der en risiko for, at man tager det med sig. Der skal ikke ret meget til. Derfor bør man altid vaske hænder, hvis man vælger at komme, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Lars Münter, sekretariatschef ved Rådet for Bedre Hygiejne, fremhæver også vigtigheden af, hvor langt man kommer med en god grundhygiejne.

- Det, du kan gøre selv, er at sørge for at vaske dine hænder, før du går i gang, og håbe, at de andre også gør det. Fitnesscentret har ansvaret for maskinernes sikkerhed - også den mikrobiologiske - men som minimum bør de gøre det muligt for brugeren at vaske hænder og tørre maskinerne af, siger han og tilføjer:

- Man skal ikke være alt for paranoid - det er altid bedre at være i fitnesscentret og gøre sit bedste for at blive sund end at lade være med at gå derhen. Men spørg til centrets hygiejnepolitik, den fortjener du jo også bliver husket.

FAKTA God hygiejne i fitnesscentret - Har du ikke din egen måtte med, så læg et rent håndklæde på den, du låner i centret.

Vask træningstøjet, hver eneste gang du har brugt det.

Vandflasken skal tømmes efter brug, efterses for belægninger og rengøres - gerne i en opvaskemaskine.

Gå i bad direkte efter træning, eller vask som minimum hænder, inden du tager hjem.

Undersøg centrets hygiejnepolitik og hvilke rengøringsmuligheder, der er sat op.

Tør kontaktoverfladerne på maskinen af efter brug og eventuelt også før.

Vær opmærksom på kontaktsport, hvor man enten er i tæt kropskontakt med andre mennesker eller rører ved store overflader.

Bliv hjemme, når du er syg. Dels udgør man en smitterisiko, og desuden udmatter træningen kroppen, som kæmper for at blive rask igen. Langt de fleste slemt sygdomsramte er dog slet ikke i stand til at tage til træning. Kilder: Elsebeth Tvenstrup Jensen, Rådet for Bedre Hygiejne.

/ritzau/FOKUS