Inden du hopper i bølgerne: Undgå de hyppigste badefejl ved havet

KØBENHAVN: Vi har hørt de fem baderåd utallige gange og har fået svømmeundervisning i skolen.

Alligevel sker der hvert år ulykker ved de danske kyster. Det betyder ikke, at du skal holde dig fra stranden - men du skal kende faldgruberne, så du kan undgå dem.

For eksempel bliver mange snydt af fralandsvind, fortæller Caroline Kleemann Falster, der er udviklingskonsulent hos Dansk Svømmeunion og specialiseret i åbent vand-svømning.

Her kan strand og vand nemlig fremstå stille, fordi kysten ligger i læ bag klitterne.

- Man skal ikke særligt land væk fra kysten, før vinden tager til, og så er det, at man driver til havs, siger hun.

Det gælder især, hvis man bader med luftmadrasser, badedyr og badebolde, som driver endnu hurtigere i fralandsvind. Så tjek vindretningen, og lad badedyr blive hjemme i fralandsvind.

Revlehuller snyder

En anden hyppig faldgrube er kraftig pålandsvind.

Alt det vand, som presser ind mod kysten, skal nemlig finde en vej ud igen. Det gør det typisk ved at grave et hul eller en "smutvej" i revlen - et såkaldt revlehul. Og her vil der være en kraftig udadgående strøm.

- Det kan se trygt ud, fordi der ikke er bølger, så her vil mange familier gå hen. Men der er altså risiko for at blive trukket til havs, siger Lasse Serup Jensby, som er livredder og driftsleder ved TrygFonden Kystlivredning.

Revlehullet snyder ved, at vandet ser roligt ud på overfladen. Men vandet er kun roligt på overfladen, fordi den kraftige udadgående strøm har gravet et hul underneden.

- Så hvis der er ét sted i brændingen, hvor der hverken er skum eller bølger, kan der være et revlehul med kraftig udadgående strøm, forklarer Caroline Kleemann Falster.

Det samme gælder ved moler og høfder.

- Tit er der sandaflejringer ved molen, så det kan virke som et dejligt og roligt hjørne, hvor børnene kan lege. Men det er også her, vandet vil søge ud og føre dig med, siger Caroline Kleemann Falster.

FAKTA: De fem baderåd - Lær at svømme. Definitionen for svømmeduelighed er 200 meter uden hjælp. - Gå aldrig alene i vandet. - Tjek dybde, strømforhold og vindretning, før du hopper i bølgen. - Lær stranden at kende. Er der moler, rev eller steder, hvor det bliver hurtigt dybt? - Slip ikke børnene af syne, og hold dig tæt ved dem. Kilde: Respekt for Vand-kampagnen.

Overvurderer egne evner

En tredje faldgrube er, at vi overvurderer vores egne svømmeevner.

Det kan være folk, der svømmer direkte ud fra kysten til en bøje.

- Men man kan altså godt blive træt, når man skal tilbage igen - også selv om man er en rigtig god svømmer, siger Lasse Serup Jensby.

Svøm i stedet langs med stranden, så du altid kan rejse dig op eller få hjælp, hvis du bliver træt, utilpas eller får krampe i det kolde vand.

