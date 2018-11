Undgå ejendomsmæglerens salgstrick

København. Beroligende havudsigt eller berigende nærområde. Det skorter sjældent på roser, når landets ejendomsmæglere vil friste mulige boligkøbere med et spritnyt hjem.

Men bag de malende vendinger gemmer sig ofte en række snedige salgstrick, som er værd at kende, inden boligjagten går i gang.

- Det ældste trick i bogen er at få folk til at føle sig trygge og opbygge en god relation, fortæller adfærdsøkonom Thomas Christensen fra Bro Kommunikation.

- Det gør ejendomsmægleren eksempelvis ved at give dig noget. Når han gør noget for os og italesætter det som en gave, er vi tilbøjelige til at byde noget tilbage, og så er vi allerede mere engagerede i handlen, siger Thomas Christensen.

Den samme taktik gør sig gældende, når drømmehuset er fundet, og prisen skal fastsættes i samarbejde med den salgserfarne ejendomsmægler.

- Når vi forhandler, gør vi det ud fra en pris, vi synes, er rimelig. Den bliver ankeret for forhandlingen, forklarer Thomas Christensen.

- Men de fleste af os har ikke de evner, der skal til for at vurdere, hvad et hus eller en lejlighed egentlig er værd. Derfor bliver ankerprisen ofte den udbudspris, ejendomsmægleren har sat.

Mægler-trick du skal være opmærksom på - Skaber en god og tryg relation, hvilket gør det sværere at sige nej. - Viser boligen frem på en dag, hvor vejret er godt - det påvirker indtrykket. - Sætter en udbudspris, som kan være svær at gennemskue, hvis man ikke har erfaring med at vurdere en boligs reelle værdi. - Fremviser boliger, som er lidt over budget, og får dermed presset prisen op. 100.000 kroner oveni virker ofte overskueligt, når man kigger på en bolig til to millioner kroner. Kilde: adfærdsøkonom Thomas Christensen, Bro Kommunikation. Vis mere mindre expand_more expand_less

Af samme grund er det bedste middel mod mæglernes finter at alliere sig med en eller flere boligrådgivere, som kan tale køberens sag. Det vurderer Paula Brammann, som er juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk.

- Det er en stor beslutning at købe bolig, og hvis man er førstegangskøber, kan forløbet være forbundet med en del forvirring, siger hun og tilføjer:

- Derfor er det generelt en god idé at have en økonomisk og juridisk rådgiver med på sidelinjen, så den aftale og pris, man indgår, kommer til at ligge inden for nogle rammer, man kan være med på.

Hun foreslår samtidig, at man som køber undersøger salgspriserne i det omkringliggende område og sammenligner det med udbudsprisen på den bolig, man har udset sig.

- Så får man en fornemmelse af, om prislejet stemmer overens med den pris, ejendomsmægleren har sat på boligen, forklarer Paula Brammann.

Hun opfordrer helt overordnet kommende boligejere til at væbne sig med en god portion tålmodighed, inden handlen lukkes med ejendomsmægleren.

- Det er vigtigt, man tager beslutningen i sit eget tempo og ikke lader sig påvirke af ejendomsmægleren, hvis han eller hun presser på for, at man skal købe boligen efter anden eller tredje fremvisning, siger Paula Brammann og tilføjer:

- Man skal hele tiden huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant.

/ritzau fokus/