Undgå faldgruberne når du køber brugt telefon

MOBILTELEFONER:Når de nye telefoner lanceres, falder prisen på de tidligere modeller.

Derfor er det godt at holde øje omkring lanceringstidspunkterne, hvis du drømmer om en ny - måske brugt - telefon.

Og det er der ifølge Torben Vognsen, som er chefredaktør på techmagasinet Input, et stort marked for.

- Mange har indset, at de ikke behøver den nyeste telefon. Så de sidder og venter på de gamle telefoner, når andre folk skal ud at have den nyeste. Så køber de måske den næstnyeste.

- Det er et økosystem, der fungerer ret godt, siger han.

Men det er ikke ligegyldigt, hvilken telefon du kaster sparepengene efter, når du bevæger dig ud på brugtmarkedet.

Det gælder særligt om at tænke over, hvor gammel en telefon du har lyst til at købe.

Slidtage er ikke altid synlig

De nye softwareopdateringer fås nemlig ikke til ældre modeller. I dag understøttes iPhone 6 og tidligere modeller eksempelvis ikke længere.

- Så hvis du køber en iPhone 6S, skal du ikke forvente, at den holder mere end et år med den nye software, siger Torben Vognsen og tilføjer:

- Efter et stykke tid betyder det også, at der er apps, der ikke virker længere.

Generelt bør du ikke købe en telefon med mere end tre år på bagen, anbefaler Mikkel William Nielsen, der er projektleder med ansvar for området forbrugerelektronik hos Forbrugerrådet Tænk.

Det skyldes, at nogle af delene ganske enkelt bliver slidt. Og selv om du kan prøve at vurdere, hvor slidt og ridset telefonen ser ud, er det ikke alt, du kan se.

- Batteriet er en af de sliddele, der bliver dårligere med tiden, så det skal man være opmærksom på, siger Mikkel William Nielsen.

Husk kvittering

Køber du sidste års model, kan du til gengæld få fat i en telefon, der stadig er garanti på. Husk at få kvitteringen på telefonen.

- Men du kan godt risikere, at den, der har haft telefonen tidligere, har haft tabt den i toilettet. Og det dækker garantien jo ikke, siger Mikkel William Nielsen og tilføjer:

- Så du skal selv tænde den og tjekke, at den virker - og sætte den i opladeren og se, at den lader op.

Som udgangspunkt har du to års reklamationsret, hvis du køber en fejlbehæftet vare af en privat - fuldstændig som hvis du købte af en virksomhed.

Men det er en ret, det kan være svært at gøre brug af i praksis. Faktisk kan private sælgere afskrive sig den ret ved at aftale, at produktet er købt som beset, uden reklamationsret eller med forbehold.

Hvis varen siden går i stykker, eller du fortryder købet, er der nemlig ikke meget at gøre.

Du kan gå til sælger, men hvis vedkommende afviser at tage telefonen tilbage, så kan ikke engang Forbrugerklagenævnet hjælpe ved privat handel.

Faktisk er den eneste mulighed at anlægge et civilt søgsmål. Og det er ifølge Forbrugerrådet Tænk en ofte dyr og tidskrævende løsning.

Gå efter en brugt telefon med kvittering * Er telefonen under to år gammel, kan kvitteringen bruges til at udnytte garantien. * Kvitteringen er også en måde at sikre, at telefonen ikke er stjålet. * For at sikre, at kvitteringen rent faktisk hører til den pågældende telefon, kan du sammenholde serienummeret på kvitteringen med det på telefonen. * På ældre iPhone-modeller står serienummeret på bagsiden af telefonen. På nyere modeller kan man finde det ved at gå ind i indstillingerne under generelt. Kilde: projektleder hos Forbrugerrådet Tænk Mikkel William Nielsen VIS MERE

/ritzau fokus/