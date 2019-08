Undgå kæmperegning: Fang skjulte vandskader i opløbet

BOLIG: De fleste kan forestille sig, hvor omfattende skader en ildebrand kan gøre på huset.

Det kan være sværere at visualisere konsekvenserne ved en vandskade, som ellers kan have lige så omfattende konsekvenser.

- Mange tager lettere på vandskader end tyveri- og brandsikring. Men vi har altså årligt 4000 kunder alene hos os, som bliver ramt af vandskade, siger Brian Wahl Olsen, der er skadedirektør hos forsikringsselskabet Alm. Brand.

I værste fald risikerer du skader på huset, en stor regning og en periode med genhusning, hvis vandet siver de forkerte steder hen.

Derfor gælder det om at fange begyndende skader i opløbet, fortæller Birger T. Christiansen, der er teknisk konsulent hos brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, som repræsenterer installationsbranchen.

- Man skal være opmærksom, hvis vandet begynder at lugte eller smage anderledes, eller hvis et rum begynder at lugte fugtigt eller gammelt, siger han.

Hold øjnene åbne

Det behøver ikke at skyldes en vandskade, men er noget, man skal holde øje med.

Det samme gælder fuger i brusekabinen, som pludselig er mørke.

- Hvis man har en fuge ved gulvet eller armaturet, som pludselig bliver mere sort end de andre, så skal man reagere. Det kan indikere en utæthed, siger han.

Du skal også være opmærksom på rør, som ligger på loftet eller i en skunk, hvor du måske ikke umiddelbart ser dem.

For selv om du har forsikring på ”skjulte vandrør”, så gælder det ikke rør, du bare har glemt at holde øje med.

- Her ser vi ærgerlige sager, hvor folk får en stor vandskade uden forsikringsdækning, siger Brian Wahl Olsen fra Alm. Brand.

Overvej en vandsikring

Du kan også overveje at få installeret en såkaldt vandsikring. Den giver besked og lukker for vandet, hvis der er markante ændringer i dit forbrug, som tyder på en vandskade.

Af samme grund giver flere forsikringsselskaber rabat til boligejere, som installerer sådan en.

- Men du skal stadigvæk bruge din sunde fornuft og have øjnene med dig. For elektronikken kan meget, men den kan ikke alt, siger Birger T. Christiansen.

Hvis du er bange for, at skaden allerede er sket, kan du slukke for alt vand og holder øje med vandmåleren.

- Hvis vandmåleren stadigvæk tæller eller drejer rundt, er det tegn på, at der siver vand ud et sted, forklarer Birger T. Christiansen.

I så fald skal du tilkalde en fagperson.

Forsikringen dækker typisk akut opståede skader som sprængte vandrør, men til gengæld sjældent siveskader eller manglende vedligehold. Du kan tjekke de konkrete vilkår hos dit eget selskab.

/ritzau fokus/