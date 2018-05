AALBORG: Det er faktisk muligt at tilgå det meste af byen med bilen, selvom omkring 100.000 unge mennesker fylder gaderne, når Aalborg Karneval løber af stablen i kommende weekend.

Lørdag formiddag afspærres dele af Aalborg for at give plads til, at årets karnevalsgæster kan boltre sig under temaet; "til lands, til vands og i luften".

Klik på kortet herunder for at se, hvornår du må lade bilen stå.