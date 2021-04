Undrende formand: -Uartigt og respektløst

SÆBY:Det dur ikke at lave en helt ny bydel med 360 boliger uden at have ordentlige adgangsveje. Det mener Venstre i Frederikshavn, der forsøger at hugge bremsen i for udstykning af grunde i Sæby Bakker for at først at få infrastrukturen på plads.

Venstres medlemmer af plan- og miljøudvalget i Frederikshavn stemte på udvalgsmødet tirsdag imod lokalplanforslaget for Sæby Bakker. Det skete efter, det socialdemokratiske flertal havde forkastet Venstres ændringsforslag om samtidig at beslutte at lave en ny adgangsvej til Sæby Bakker.

Beboere i nærområdet har påpeget, at det nye boligkvarter vil medføre en voldsom trafikbelastning, hvis tilkørsel skal ske fra syd forbi Nellemanns Have ad Langtvedvej.

Venstre mener, at der allerede nu skal sikres en ny, nordlig indkørsel til området med direkte tilslutning til Frederikshavnvej, og at dele af udgiften skal betales af projektmagerne bag boligudstykningen.

- Vi er planmyndighed og har til opgave at sikre vejadgang til nye bydele, siger udvalgsformand Peter Sørensen (V).

- Fuldt udbygget vil Sæby Bakker medføre en døgntrafik på næsten 2000 biler. I byggefasen vil der desuden være omfattende trafik med lastbiler. Så vejadgang er ikke noget, vi bare kan tage stilling til senere.

Han erkender, at Venstres krav kan forsinke hele processen.

Udvalgets næstformand June Menne (S) vil gerne høre, hvad sæbynitterne mener om Sæby Bakker projektet og trafikafviklingen, inden der tages stilling til anlæg af en ny vej til et tocifret millionbeløb. Hun pointerer, at de 340 boliger ikke bliver bygget på én gang, og at Langtvedvej indtil videre kan afvikle trafikken.

Desuden er der lige påbegyndt planlægning for hele Sæby Nord, herunder trafikafvikling.

Grunde allerede solgt

Projektmagerne bag Sæby Bakker har travlt med at få lokalplanen på plads. De har i en redegørelse til kommunen anført, at de allerede har solgt en del grunde, efter de for flere måneder siden fik en politisk tilkendegivelse om, at de godt kunne begynde salget, selv om lokalplanen ikke er godkendt.

Peter Sørensen understreger, at tilsagnet ikke kommer fra ham. Han finder det direkte uartigt og udtryk for manglende respekt for den politiske proces, hvis andre har givet et sådan tilsagn.

- Men jeg ved heller ikke, om tilsagnet faktisk er givet, eller om der er tale om pression fra investorerne.

Heller ikke næstformand June Menne kender noget til en politisk accept af at starte grundsalget.

Peter Sørensen mener ikke, Venstres krav om at fastlægge vejføring inden lokalplan udgør nogen risiko for, at boligprojektet opgives

For netop udsigtsgrunde med havkig som dem i Sæby Bakker er tidens trend.

- Venstre tror på vækst i Sæby, og for os er det ikke et spørgsmål om at stoppe udviklingen, men om at styre den, siger han.