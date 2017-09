Undskyldning til DF-politiker efter trusler om tæsk

HANSTHOLM: "Jeg vil gerne beklage og undskylde ordlyden i den udtalelse, jeg er kommet med over for Ib Poulsen. Det var bestemt ikke gennemtænkt. Jeg har efterfølgende taget kontakt til Ib Poulsen og givet ham en uforbeholden undskyldning. Ib og jeg er måske ikke enige om alt, men han er naturligvis altid velkommen i Hanstholm, og til en snak om fiskeri ombord på vores båd. Ingen bør føle sig truet af hverken mig eller nogen andre."

Sådan lyder det nu fra fiskeskipper Benny Rasmussen i et opslag på Facebook i den lukkede gruppe hanstholm.nu efter sagen om trusler om tæsk til miljø- og fødevareordfører Ib Poulsen, Dansk Folkeparti.

Ifølge DF-politikeren lovede fiskeskipperne politikeren tæsk, hvis han dukkede op til festen i anledning af 50-års-dagen for Hanstholm Havns indvielse lørdag aften.

- Fiskeskipper Benny Rasmussen, der ejer "Lingbank", sagde til mig, at jeg risikerer at få tæsk, hvis jeg kommer til festen. Så det opgiver jeg. For jeg tænker, at kan folk finde på at sige sådan noget, være så primitiv, når de er ædru, hvad kan de så ikke finde på, når de har fået lidt inden for vesten, sagde DF-politikeren fredag til NORDJYSKE.

Til det svarede skipperen:

- Det kan godt være, at jeg fik sagt til ham, at han risikerer at få tæsk, hvis han kommer til festen.

Ved 19.30-tiden fredag aften kom så den uforbeholdne undskyldning fra fiskeskipperen på Facebook. Du kan se opslaget her