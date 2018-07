Undveg rådyr: Bil med to unge kørte ud over skrænt og trillede rundt

FJALLERSLEV: To unge på 16 og 18 år fra blev onsdag aften kørt og fløjet til henholdsvis Viborg Sygehus og Aalborg Universitetshospital efter et trafikuheld på Vestmorsvej i Fjallerslev på Mors.

De to unge, en kvinde og en mand, var klokken 22.40 på vej ad Vestmorsvej, da et rådyr pludselig løb ud foran bilen.

Det lykkedes den 18-årige fører af bilen at undvige, men samtidig mistede han herredømmet over bilen, som skred over i modsatte side, hvor den fortsatte ud over en skrænt.

- Her rullede den rundt flere gange, fortæller vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen var ingen af de unge, hverken den 18-årige mand fra Mors eller den 16-årige kvinde fra Thisted, i kritisk tilstand efter uheldet.