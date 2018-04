Ung egypter cykler 5000 kilometer til fodbold-VM i Rusland

En 24-årig egypter har kysset sin mor i Kairo farvel og har begivet sig ud på en 5000 kilometer lang cykeltur til Rusland.

Målet er at følge stjernen Mohamed Salah og det egyptiske fodboldlandshold ved VM, hvor Egypten deltager for første gang i 28 år.

Turen bringer Mohamed Nufal gennem landene Jordan, Bulgarien, Rumænien, Moldova og Ukraine.

Krigen i Syrien, hvor der i disse dage rapporteres om angreb med kemiske våben, har den unge egypter valgt at "springe over". Han flyver over Syrien.

Lørdag tog den 24-årige egypter afsked med sin mor og hovedstaden Kairo, da han indledte turen fra den centralt beliggende Tahrirplads, der var ramme om revolutionen i 2011.

Mohamed Nufal regner med, at turen vil vare 65 dage.

Med på cyklen har Nufal reservedele, en ekstra telefon, batterier og campinggrej.

Det er planen, at egypteren nogle nætter skal overnatte i telt, og andre dage vil han sove på vandrehjem. Han håber også, at han kan få lov at overnatte hos mennesker undervejs.

- Det handler mere om turen end om målet. Hvis det kun handlede om VM, så ville jeg tage flyet. Det er en fantastisk mulighed for at se nye ting, siger Mohamed Nufal.

Egypteren blev fulgt at cykelvenner, da han drog afsted på første etape af turen. Han håber at få følgeskab af andre undervejs mod Rusland.

Egypten møder Uruguay, Rusland og Saudi-Arabien i det indledende gruppespil ved VM i fodbold.

/ritzau/Reuters