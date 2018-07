Ung kvinde overlever bilulykke fra 60 meter høj klippe i USA

En 23-årig kvinde, der forsvandt for en uge siden, er blevet reddet op fra en 60 meter høj klippeskrænt i Monterey, Californien.

Det oplyser John Thornburg, der er talsmand for sheriffen i Monterey, lørdag.

Det var et par, der var på vandretur, der opdagede 23-årige Angela Hernandez' ødelagte bil for enden af klippeskrænten nær Big Sur-området.

Hernandez var ved bevidsthed, da hun blev fundet. Hun havde skadet den ene arm og fået en hjernerystelse som følge af ulykken, men ellers var hendes tilstand stabil.

Det lykkedes en helikopter at fragte hende op fra skrænten og videre til et nærtliggende hospital.

Ifølge politiet overlevede den unge kvinde ved at drikke vand fra bilens køler.

Angela Hernandez' forsvinden har fået stor opmærksomhed i USA.

Hun bor til daglig i Portland, men var på en længere tur for at besøge sin søster i Los Angeles, der ligger cirka 1550 kilometer væk.

Via overvågningskameraer kunne politiet se, at kvinden sidst var blevet set på en tankstation cirka 50 kilometer fra stedet, hvor hun blev fundet.

Hernandez har fortalt politiet, at hun forsøgte at undgå et dyr på motorvejen, da hun kørte ud over klippeskrænten.

Politiet siger, at hun var "heldig" at overleve.

- Det er normalt faldet eller vandet, der slår folk ihjel, men hun var heldig at overleve begge dele, siger talsmand John Thornburg.

Angela Hernandez' søster skriver på Facebook, at ulykken har været "meget traumatisk".

- Min søster overlevede syv dage alene for enden af en 60 meter høj klippeskrænt. Det hele er meget traumatisk og vil tage lang tid at komme sig over, skriver søsteren Isabel Hernandez.

/ritzau/Reuters