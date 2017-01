AARHUS: En 19-årig mand har tirsdag eftermiddag mistet livet i en trafikulykke ved Aarhus.

Ulykken skete på Genvejen i Hasselager.

- I en blød kurve kommer han over i den forkerte side af vejen. Her kører han frontalt ind i en modkørende minibus, fortæller vagtchef Peter Tholstrup-Jørgensen fra Østjyllands Politi.

Føreren af minibussen slap fra ulykken med lettere kvæstelser.

Det er uvist, hvorfor den 19-årige kom over i den forkerte side af vejen. Ifølge politiet kan det skyldes et øjebliks uopmærksomhed.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet. Også de to køretøjer er blevet undersøgt for at klarlægge, om der skulle være fejl eller mangler ved dem.

De pårørende til den 19-årige er blevet underrettet om ulykken.

/ritzau/