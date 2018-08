Ung mand kørte galt - bilen smadret

MORS: En 23-årig mand fra Mors kørte natten til søndag galt i bil på Asselsvej i det sydlige Mors.

Bilen blev totalskadet, men bilisten slap nærmest uskadt. Politiet sigter ham for spritkørsel.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi skete trafikuheldet kort før kl. 03. Den unge mand kom kørende ad Asselsvej mod sydvest, men mistede pludselige kontrollen over personbilen, som rullede rundt og blev smadret.

Politiet nåede hurtigt frem til uheldsstedet nær Asselsvej 114, og en alkometertest viste, at den 23-årige bilist var beruset. Den foreløbige måling viste, at han havde en alkoholpromille langt over det tilladte, så han blev anholdt og taget med til blodprøve.