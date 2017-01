HJØRRING: For anden gang skal en 21-årig mand fra Hjørring-området i fængsel for at have narret penge fra godtroende købere ved at sælge fiktive iPhones på dba.dk og facebook.

Den 21-årige blev mandag idømt tre måneders ubetinget fængsel ved Retten i Hjørring. Manden blev anholdt til sagen mandag morgen, da tidligere forsøg på at stille ham for en dommer var mislykkedes, fordi han udeblev, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Manden blev dømt for i syv tilfælde, at have solgt varer, uden efterfølgende at sende varen, da han havde modtaget penge for købet. I 2014 blev han dømt for nøjagtig samme type forhold.

Den 21-årige nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han havde solgt mange telefoner, og at han ikke vidste, hvorfor nogle af handlerne var gået galt, forklarer Bjørn Fogh.

I dommen på tre måneders fængsel var også indeholdt en reststraf på to måneders fængsel fra en tidligere voldsdom.

Den 21-årige modtog dommen.