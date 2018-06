Ung pusher tiltalt for 15-årigs narkodød

NÆSTVED: En 17-årig pusher fra Næstved er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med salget af en meget stærk udgave af MDMA.

Det oplyser anklagemyndigheden til TV Øst.

Den nu tiltalte solgte ifølge anklagen en dosis af det euforiserende stof til to 15-årige skoledrenge fra Haslev, hvoraf en af dem efterfølgende døde.

I sidste måned blev en anden 17-årig frifundet for uagtsomt manddrab i samme sag. Han var anklaget for at have solgt stoffet til den 17-årige, der nu er blevet tiltalt.

I den forbindelse havde anklagemyndigheden krævet 15 måneders fængsel - særligt med henvisning til tiltalen om uagtsomt manddrab.

Men i dette tilfælde mente retten altså ikke, at den tiltalte kunne stilles direkte til ansvar for den 15-åriges død. Derfor slap han med fire måneders fængsel for salg af MDMA og for at udsætte andres liv for fare.

Nu har anklagemyndigheden så besluttet sig for at gøre endnu et forsøg. Den nu tiltalte er således den person, der fysisk solgte det ulovlige stof til de to drenge om eftermiddagen 2. februar 2018 ved gadekæret i Haslev.

Den 15-årige Adam Buk og hans kammerat indtog stoffet samme dag, og efterfølgende blev de begge dårlige og måtte indlægges.

Mens kammeraten slap uden mén, døde Adam Buk efter knap to uger natten til 15. februar på Rigshospitalet i København.

Der var ikke mere at gøre, og hjernen havde taget stor skade, sagde en ven af familien i den forbindelse til TV Øst.

Efter sidste måneds frifindelse af den 17-årige bagmand har blandt andre formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), valgt at kalde justitsministeren i samråd.

- Det er en forfærdelig sag, og jeg vil gerne se på, om vi ikke kunne finde en måde at give mere følelige straffe på, når folk sælger farlige stoffer, har Peter Skaarup sagt til TV Øst.

