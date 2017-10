Ung sejler savnes fortsat efter brand i motorbåd

En ung mand savnes fortsat mandag, efter at en båd, han var ude at sejle med, lørdag grundstødte og brød i brand på Roskilde Fjord.

Der var to mænd på båden, der forliste lørdag eftermiddag nord for Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund.

Den ene, der er 22 år, fik reddet sig i land, mens hans kammerat på 24 år forsvandt.

I en redningsaktion deltog en helikopter og flere både, og også langs kysten blev der ledt efter den savnede, men det var forgæves. Mandag er private dog ude for at lede efter den 24-årige.

Politiet besluttede at anholde den 22-årige og sigte ham for at have sat ild til den fem-seks meter lange båd. Ilden opstod i motorrummet. Han blev dog løsladt efter et grundlovsforhør i Retten i Hillerød søndag.

- Vi har teknikere fra Rigspolitiet og fra Dansk Brandteknisk Institut ude for at vurdere brandens opståen, siger politikommissær Henrik Gunst mandag om politiets efterforskning.

Efter grundlovsforhøret søndag sagde advokat Ulrik Sjølin, at hans klient var udmattet.

- Der er tale om en ulykke, og han er selvfølgelig berørt af, at hans ven fortsat er savnet, sagde advokaten.

/ritzau/